Besparen met je belastingaangifte? Zo doe je dat

Het is weer tijd voor een jaarlijks terugkerend klusje: de belastingaangifte. Van 1 maart tot en met 1 mei moet het gebeuren. Voor de één is het simpel papierwerk, voor de ander een financiële domper. Leuker kunnen we het niet maken, maar misschien wél voordeliger voor je portemonnee.

Hoewel de Belastingdienst al behoorlijk wat informatie voor je invult, weten ze niet alles. Bijvoorbeeld jouw aftrekposten: kosten die je van je inkomen mag aftrekken, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. In dit artikel lees je welke kosten je kunt doorgeven om minder belasting te betalen én geven we andere tips om je aangifte zo voordelig mogelijk te laten uitpakken.

Aftrekpost 1: zorgkosten die buiten je eigen risico vallen

Onverwachts een wortelkanaalbehandeling nodig? Pijnlijk natuurlijk – en niet alleen voor je mond. Gelukkig kun je dit soort kosten vaak deels terugkrijgen via je belastingaangifte. Dit geldt voor medische kosten die buiten je eigen risico vallen, zoals tandartskosten of plastische chirurgie na brandwonden.

De behandeling moet wel medisch noodzakelijk zijn. Ook moeten de kosten boven de drempel uitkomen die de Belastingdienst heeft vastgesteld. Hoe hoog die drempel is, hangt af van je inkomen. Dat legt de Belastingdienst hier uit. Let op: alternatieve geneeskunde valt hier niet onder.

Aftrekpost 2: Donaties aan goede doelen

Heb je geld gedoneerd aan een goed doel? Dan kun je deze giften aftrekken van de belasting, maar alleen als het goede doel een ANBI-status heeft. Of dat zo is, kun je controleren op de website van de Belastingdienst.

Tosca Voogd van de Belastingbespaarders legt uit: "Stel, je doneert maandelijks een bedrag aan een goed doel, of je geeft eenmalig een bedrag aan Giro 555 – dat kun je (deels) terugkrijgen." Let op: net als bij medische kosten geldt er een drempelbedrag voordat je donaties aftrekbaar zijn. Hoe hoog dat bedrag is, kun je hier checken.

Aftrekpost 3: Kosten bij het kopen van een huis

Bij de aankoop van een woning komen extra kosten kijken, waarvan sommige aftrekbaar zijn. "Zo’n belastingaangifte na het kopen van een woning is best wel leuk, want je krijgt echt wel wat geld terug. Alleen weten mensen dat vaak niet," zegt Voogd. “Zo zijn bijvoorbeeld de financieringskosten aftrekbaar, zoals de kosten voor een hypotheekadviseur of taxatiekosten.”

Welke kosten je precies mag aftrekken, lees je hier. Ben je dit in voorgaande jaren vergeten, dan kun je dit nog tot 2019 corrigeren.

Aftrekpost 4: ov-kosten naar werk

Reis je met het openbaar vervoer naar je werk en krijg je geen of een lage reiskostenvergoeding van je werkgever? Dan kun je deze kosten aftrekken bij je belastingaangifte.

Wel gelden hier voorwaarden: je reisafstand moet minimaal 10 kilometer zijn en je mag geen alternatief vervoermiddel hebben om naar je werk te gaan. De volledige voorwaarden vind je hier.

Aftrekpost 5: Samen met je fiscaal partner aangifte doen loont

Heb je een fiscaal partner, bijvoorbeeld omdat je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samen een huis bezit? Dan kan het voordelig zijn om samen aangifte te doen. Je kunt dan bijvoorbeeld je vermogen verdelen.

Als je alleen aangifte doet en je vermogen is hoger dan 57.684 euro, betaal je hierover vermogensbelasting in box 3. Doe je samen aangifte, dan ligt de grens op 115.368 euro. Voogd geeft een voorbeeld: "Stel, je partner heeft een vermogen van 10.000 euro, en jij van 80.000 euro, dan hoef je dus geen belasting daarover te betalen, want samen kom je onder de 100.000 euro uit. Terwijl jij alleen wel belasting had moeten betalen."

Ook bij een inkomensverschil kan samen aangifte doen voordelen opleveren. "Sommige mensen denken: ik heb geen inkomen en hoef daarom geen aangifte te doen, maar zo krijg je toch nog geld terug", zegt Voogd.

Aftrekpost 6: Het middelingsverzoek, voor als je inkomen de laatste jaren veel heeft geschommeld

Is je inkomen de afgelopen jaren sterk geschommeld? Dan kun je mogelijk belasting terugkrijgen via een middelingsverzoek. Dit is vooral interessant als je bijvoorbeeld in 2022 en 2023 geen baan had, maar in 2024 opeens veel meer verdiende.

Bij zo’n verzoek wordt gekeken naar het gemiddelde van je inkomen over meerdere jaren. Hierdoor betaal je minder belasting als je sommige jaren een lager inkomen had. "En dan kan je opeens een flinke teruggave verwachten," aldus Voogd.

Let op: wijzigingen in toeslagen? Geef het op tijd door

Dit is geen aftrekpost, maar wel belangrijk: krijg je huur- of zorgtoeslag en verandert je financiële situatie, bijvoorbeeld doordat je meer gaat verdienen of gaat samenwonen? Geef dit dan direct door aan de Belastingdienst. "Het kan namelijk dat je toeslagen dan veranderen, en om te voorkomen dat je later geld moet terugbetalen, is het dus goed om altijd meteen die veranderingen door te geven," waarschuwt Voogd.

Wat als ik te laat ben?

Heb je je belastingaangifte niet vóór 1 mei ingediend en ook geen uitstel aangevraagd? Dan krijg je eerst een herinnering en moet je binnen tien dagen alsnog aangifte doen. Doe je dit niet, dan volgt een boete van 469 euro. Bij herhaaldelijk te laat indienen kan dit bedrag oplopen tot 6.709 euro. Ook kan de Belastingdienst de uitbetaling van toeslagen stopzetten.

Als je helemaal geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst zelf een schatting van je inkomsten. Je krijgt dan niet alleen een naheffing, maar ook een boete die kan oplopen tot 5.514 euro.