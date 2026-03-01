Volg Hart van Nederland
Blauwe envelop op de mat: 9,6 miljoen Nederlanders moeten aangifte doen

Vandaag, 09:01 - Update: 3 uur geleden

De blauwe envelop valt weer massaal op de (digitale) mat. In totaal hebben ruim 9,6 miljoen mensen bericht gekregen van de Belastingdienst met de oproep om aangifte inkomstenbelasting over 2025 te doen. Vanaf 1 maart moeten 7,1 miljoen particulieren en 2,5 miljoen ondernemers hun gegevens invullen. Dat kan tot 1 mei.

Dat zijn er opnieuw meer dan vorig jaar. Toen kregen 9,4 miljoen mensen een uitnodiging: 6,9 miljoen particulieren en 2,5 miljoen ondernemers. De Belastingdienst kan niet precies aangeven waar de stijging vandaan komt.

Ook zonder brief soms verplicht

Wie geen blauwe envelop heeft ontvangen, is niet automatisch klaar. "Dit kan bijvoorbeeld als iemand inkomsten heeft die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn", legt een woordvoerster uit. Aangifte doen is in ieder geval verplicht voor mensen die meer dan 57 euro belasting moeten betalen.

Vorig jaar werden op de eerste dag al ruim 706.000 aangiften verstuurd. Ook dit jaar verwacht de dienst een drukke start.

Drukte bij inloggen en extra hulp

De Belastingdienst waarschuwt dat het in de eerste dagen flink druk kan zijn. "Het kan gebeuren dat het maximum aantal gebruikers is ingelogd", laat een woordvoerster weten. Wie niet kan inloggen, krijgt het advies het later opnieuw te proberen. Rond 1 april en vlak voor 1 mei wordt opnieuw extra drukte verwacht.

Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt uiterlijk 1 juli bericht of er geld terugkomt of juist moet worden betaald. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de Belastingdienst. Vorig jaar werden ruim 51.000 afspraken gemaakt voor ondersteuning, zo'n 6800 meer dan een jaar eerder. De meeste hulp werd fysiek gegeven, onder meer in de rondrijdende Belastingdienst-bus.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

