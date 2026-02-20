Volg Hart van Nederland
Ziekenhuispersoneel kondigt acties aan voor betere cao

Zorg

Vandaag, 16:53

Medewerkers van universitaire ziekenhuizen voeren binnenkort actie, omdat ze niet tevreden zijn over het cao-bod van de werkgevers. Op doordeweekse dagen werken ze alsof het een zondag is. Dat betekent onder meer dat er geen geplande operaties zijn. Spoedeisende zorg en acute opnames gaan wel door.

De protestactie begint op donderdag 19 maart in het Radboudumc in Nijmegen. Een week later is er een actie in ziekenhuis Maastricht UMC+. Artsenvakbond LAD en de bond voor zorgmedewerkers FBZ dreigen met een landelijke zondagsdienst als de ziekenhuizen daarna niet met een hoger bod komen.

Akkoord

De ziekenhuizen hadden in januari wel een cao-akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en NU'91. LAD en FBZ hadden die afspraken niet ondertekend. Ze willen andere arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten, zoals "een 'normalere' werkweek van veertig uur".

Ook klagen ze dat artsen met hogere salarissen naar verhouding minder loonsverhoging krijgen dan hun collega's. Bij de drie voorgaande cao's zou dat ook zijn gebeurd. Artsen zijn toen akkoord gegaan "om te zorgen dat andere collega's een goede salarisverhoging konden krijgen", maar ze willen niet dat dit standaard wordt.

Door ANP

