Brandweer kan natuurbrand bij ’t Harde lastig bestrijden door ontploffende munitie

De brandweer kan de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij ’t Harde alleen vanaf de paden bestrijden. In het veld ligt munitie, waardoor het terrein te gevaarlijk is om te betreden. Alleen gepantserde voertuigen van Defensie mogen het gebied in. Door de hitte kan de munitie ontploffen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand is nog niet onder controle. De brandweer verwacht de hele dag bezig te zijn met bluswerkzaamheden. Het getroffen gebied beslaat inmiddels zo’n 500 hectare.

Bij de inzet zijn momenteel vier voertuigen van Defensie betrokken, naast ongeveer 100 tot 150 brandweerlieden.