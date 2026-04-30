Brand bij ’t Harde nog niet onder controle: gebied van 700 voetbalvelden afgebrand

De grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij ’t Harde is in de nacht van woensdag op donderdag niet afgenomen. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio donderdagochtend. "De brandweer is vannacht bezig geweest met het beheersen en bewaken van het vuur. De komende uren zijn cruciaal, omdat de wind aantrekt. Daardoor kan de rook- en stankoverlast toenemen."

Donderdagochtend zijn tussen de honderd en honderdvijftig brandweermensen ingezet om de brand te bestrijden, die woensdagmiddag uitbrak. Volgens de woordvoerder gaat het om een groot gebied met meerdere brandhaarden.

NL-Alert

In de omgeving, waaronder Nunspeet, geldt al langere tijd een NL-Alert vanwege de rook. De veiligheidsregio waarschuwt dat de overlast mogelijk verder toeneemt.