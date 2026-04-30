Meerdere branden tegelijk in Wilnis: vier auto’s van zelfde bedrijf in vlammen op

In Wilnis zijn in de nacht van woensdag op donderdag op meerdere plekken branden uitgebroken. Opvallend is dat de branden vrijwel gelijktijdig ontstonden, rond 02.00 uur. In totaal gingen vier auto’s in vlammen op, allemaal van hetzelfde uitzendbureau.

De eerste melding kwam binnen vanaf de Veenweg, waar een auto in brand stond naast andere geparkeerde voertuigen. Ook op de Pieter Joostenlaan, op de parkeerplaats bij de brandweerkazerne, trof de brandweer een brandende auto van hetzelfde uitzendbureau aan.

Brand in tuinhuis

Aan de Burgemeester Padmosweg werden nog eens twee brandende auto’s ontdekt. Hiervoor werd de brandweer uit Mijdrecht opgeroepen. Ook deze voertuigen bleken van hetzelfde uitzendbureau te zijn.

Daarnaast rukte de brandweer van Vinkeveen uit voor een brand in een tuinhuis aan de Secretaris Munnicklaan. De vlammen sloegen daar metershoog uit de tuin. Of deze brand verband houdt met de andere incidenten en het uitzendbureau, is nog niet duidelijk.

Zoektocht naar verdachte

Meer dan twintig brandweervrijwilligers kwamen in actie om de branden te blussen. Alle branden waren snel onder controle. De politie startte direct een grote zoekactie naar een verdachte, waarbij onder meer een politiehelikopter werd ingezet. Of er iemand is aangehouden, is nog niet bekend.