Generaal: stoppen met militaire oefeningen niet nodig na branden

Ondanks drie grote natuurbranden in twee dagen op militaire terreinen, vindt generaal Onno Eichelsheim het niet nodig oefeningen van Defensie te pauzeren zolang het droog is. Hij vindt het onder meer "heel vervelend voor omstanders, campings en de natuur zelf", zo zei hij tijdens een persmoment in Hilversum, "maar we moeten blijven oefenen om klaar te zijn voor crises en het opleiden van onze mensen".

"We hebben die 365 dagen per jaar hard nodig om onze eenheden geoefend en getraind te krijgen", vindt de Commandant der Strijdkrachten. "Dat kan misschien op een andere manier en dat is mijn verantwoordelijkheid."

Maatregelen

Sinds donderdag gelden er extra maatregelen. Zo worden bij de oefeningen geen pyrotechnische hulpmiddelen, munitie waar veel hitte vanaf komt en springstoffen gebruikt, vertelt Eichelsheim. "We doen ook geen kookactiviteiten meer, dus hebben afgeschaald met alles wat hitte veroorzaakt." Op de vraag of die maatregelen met deze droogte niet eerder genomen hadden moeten worden, antwoordt Eichelsheim: "Dat kon gisteren nog wel."

De Koninklijke Marechaussee doet nog onderzoek naar de oorzaken van de grote branden op oefenterreinen bij 't Harde, Weert en Oirschot. Eichelsheim wil daar niet op vooruitlopen, maar houdt er rekening mee dat de oorzaak bij Defensie ligt.