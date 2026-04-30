Weer natuurbrand op militair terrein, dit keer bij Weert

Ook bij Weert is donderdag een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio laat weten dat het gaat om een brand bij de Geuzendijk in de Limburgse plaats. Verderop in de provincie, in Kessel, woedt sinds de nacht van woensdag op donderdag ook al een grote natuurbrand.

De brand woedt op een militair oefenterrein. Of het vuur beperkt is tot het oefenterrein bij de Geuzendijk, weet de woordvoerder niet zeker. Het vliegveld Kempen Airport, dat vooral wordt gebruikt voor recreatievluchten, wordt ontruimd. De rook trekt richting Budel.