Natuurbrand op Oirschotse Heide brak uit tijdens militaire oefening

Brand

Vandaag, 14:45

Een natuurbrand op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant is donderdag uitgebroken terwijl militairen daar aan het oefenen waren. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Of de oefening ook de oorzaak van de brand is, kan volgens een woordvoerder nog niet worden vastgesteld.

De brand woedt inmiddels in een gebied van 500 bij 500 meter, meldt de veiligheidsregio. Eerder donderdag ging het nog om een gebied van 100 bij 100 meter. In totaal worden nu tien blusvoertuigen ingezet. Die krijgen ondersteuning van logistieke eenheden en zogeheten watertransporteenheden.

De brand brak uit naast de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht, ten westen van Eindhoven. Het gaat om een openbaar toegankelijk terrein dat ook door Defensie wordt gebruikt.

Natuurbrand bij 't Harde

Op het militaire oefenterrein bij het dorp 't Harde in Gelderland ontstond woensdag ook een natuurbrand tijdens een militaire oefening. Het is nog niet bekend of die brand is veroorzaakt door de oefening. De marechaussee doet daar onderzoek naar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

