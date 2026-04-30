Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Heel Nederland op hoogste waarschuwingsniveau natuurbranden

Heel Nederland op hoogste waarschuwingsniveau natuurbranden

Brand

Vandaag, 15:24

Link gekopieerd

Het gevaar op natuurbranden staat nu ook op het hoogste niveau in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, en daarmee geldt de waarschuwing vanaf donderdag voor het gehele land.

Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland maken eigenlijk geen gebruik van de waarschuwingsfases van de brandweer, maar ze zijn donderdag toch toegevoegd aan de kaart.

Het hoogste waarschuwingsniveau heet fase 2. Dat gold begin vorige week alleen nog in de regio's Noord-Holland-Noord en Kennemerland. In de afgelopen dagen werden de waarschuwingen ook in de andere regio's verhoogd.

Wind

In droge periodes kunnen natuurbranden zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker als het hard waait. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten extra goed op tijdens fase 2. Bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenpeuken.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.