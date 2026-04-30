Heel Nederland op hoogste waarschuwingsniveau natuurbranden

Het gevaar op natuurbranden staat nu ook op het hoogste niveau in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, en daarmee geldt de waarschuwing vanaf donderdag voor het gehele land.

Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland maken eigenlijk geen gebruik van de waarschuwingsfases van de brandweer, maar ze zijn donderdag toch toegevoegd aan de kaart.

Het hoogste waarschuwingsniveau heet fase 2. Dat gold begin vorige week alleen nog in de regio's Noord-Holland-Noord en Kennemerland. In de afgelopen dagen werden de waarschuwingen ook in de andere regio's verhoogd.

In droge periodes kunnen natuurbranden zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker als het hard waait. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten extra goed op tijdens fase 2. Bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenpeuken.