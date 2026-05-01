Duitsland stuurt mensen en materieel voor hulp bij blussen natuurbranden

De Duitse brandweer stuurt vrijdag 21 voertuigen met 67 mensen naar Nederland om te helpen bij het blussen van natuurbranden. De gespecialiseerde eenheden komen uit de steden Düsseldorf, Leverkusen, Bonn, Königswinter en Ratingen.

Het konvooi bestaat uit zowel brandweerlieden als ondersteunend personeel. Het is nog niet bekend waar ze worden ingezet, maar waarschijnlijk gaan de Duitsers eerst naar Oirschot in Noord-Brabant. Daar woedt sinds donderdag een brand op een militair oefenterrein. Ongeveer 65 hectare natuur is verbrand. Het vuur is sinds donderdagavond onder controle, maar het nablussen is nog in volle gang.

Op meerdere plekken in Nederland woedden donderdag natuurbranden:

Nederland heeft voor het eerst om hulp uit het buitenland gevraagd bij het bestrijden van natuurbranden. De Duitse brandweer heeft de afgelopen jaren geholpen bij bosbranden in Griekenland, Frankrijk en Spanje. Ook Frankrijk stuurt ondersteuning en de Belgische brandweer hielp donderdag bij het bestrijden van een natuurbrand in de buurt van Weert en Budel.