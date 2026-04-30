Nederland vraagt voor het eerst internationale hulp bij natuurbranden

Vandaag, 21:02

Nederland heeft andere landen om hulp gevraagd bij het bestrijden van de natuurbranden die momenteel woeden. Dat schrijft justitieminister David van Weel (VVD) op X. Hij benadrukt hoe uitzonderlijk deze stap is. "Nederland levert vaak hulp en vraagt nu voor het eerst zelf."

Die hulp komt inmiddels op gang. Twee pelotons uit Frankrijk en Duitsland komen Nederland ondersteunen bij de brandbestrijding. Dat zegt Anton Slofstra, commandant Brandweer Nederland, op Radio 1. In totaal gaat het om acht voertuigen die speciaal zijn bedoeld voor natuurbranden, met bijbehorende bemensing en commandovoering. Ook krijgt Nederland een helikopter te leen, waar een grote waterzak onder kan worden gehangen.

Volgens de minister had Nederland gevraagd om twee blusvoertuigen en een blusvliegtuig of -helikopter.

Woensdag brak er een grote brand uit op een militair oefenterrein bij het Gelderse dorp 't Harde, op de Veluwe. Donderdag waren er meer branden op militaire oefenterreinen, zoals op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant.

Defensie gaat desalniettemin door met oefeningen, maar neemt extra voorzorgsmaatregelen, zei Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim;

Generaal: stoppen met militaire oefeningen niet nodig na branden
1:12

Generaal: stoppen met militaire oefeningen niet nodig na branden

Lees ook

Weer natuurbrand op militair terrein, dit keer bij Weert
Weer natuurbrand op militair terrein, dit keer bij Weert
Generaal: stoppen met militaire oefeningen niet nodig na branden
Generaal: stoppen met militaire oefeningen niet nodig na branden
Heel Nederland op hoogste waarschuwingsniveau natuurbranden
Heel Nederland op hoogste waarschuwingsniveau natuurbranden
Natuurbrand op Oirschotse Heide brak uit tijdens militaire oefening
Natuurbrand op Oirschotse Heide brak uit tijdens militaire oefening
Opnieuw raak: natuurbrand uitgebroken op Oirschotse Heide, naast militair terrein
Opnieuw raak: natuurbrand uitgebroken op Oirschotse Heide, naast militair terrein

