LIVE: meerdere natuurbranden tegelijk, vliegveld ontruimd

Op meerdere plekken in Nederland woeden donderdag natuurbranden. In Weert is in de middag brand uitgebroken op een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Het vuur zorgt voor rook richting Budel en heeft gevolgen voor Kempen Airport, dat is ontruimd. Ondertussen woedt in Kessel al sinds de nacht een grote brand. Volg ons liveblog voor de laatste ontwikkelingen.

Eerder op de dag brak ook brand uit op de Oirschotse Heide, waar militairen aan het oefenen waren. Of die oefening de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Het vuur daar heeft inmiddels een flink gebied bereikt en wordt bestreden met meerdere blusvoertuigen.

Groot risico: waarom zoveel natuurbranden? Door de aanhoudende droogte geldt inmiddels in het hele land het hoogste waarschuwingsniveau voor natuurbranden: fase 2. Dat betekent dat natuurgebieden extra kwetsbaar zijn en brand zich snel kan verspreiden. Beheerders en hulpdiensten zijn extra alert. Bezoekers wordt gevraagd voorzichtig te zijn, bijvoorbeeld met vuur en sigaretten. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

16:50 uur - Brand op Oirschotse Hei nog niet onder controle, onvoldoende bluswater

De brand op de Oirschotse Heide ten westen van Eindhoven is nog niet onder controle. Het vuur breidt zich nog uit, laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brand heeft een geschatte omvang van ongeveer 500 bij 500 meter.

De brandweer heeft 130 mensen ingezet om het vuur vanaf twee kanten te bestrijden. Met een drone houdt de brandweer het vuur ook vanuit de lucht in de gaten. Volgens de woordvoerder zijn er problemen om genoeg bluswater in het gebied te krijgen. Speciale watertransporten rijden af en aan, ziet een ANP-verslaggever. Bovendien is de natuur droog en waait het behoorlijk.

Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. De rook trekt richting dorpen als Oostelbeers en Diessen. Omwonenden hebben een NL-Alert gekregen met de oproep om uit de rook te blijven, hun ventilatie uit te zetten en om ramen en deuren te sluiten.

16:29 uur - Chinook-helikopters ingezet bij natuurbrand Weert

Defensie zet twee Chinook-transporthelikopters in bij de bestrijding van de natuurbrand in het Limburgse Weert. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando (DHC) op X. De brand beslaat inmiddels zo'n 500.000 vierkante meter.

Woensdag werden meerdere defensiehelikopters ingezet bij het blussen van de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein in 't Harde in Gelderland. Donderdag is eerder op de dag ook een blushelikopter van Defensie ingezet bij de brand in het Limburgse Kessel.

16:09 uur - Geen gewonden bij brand in Weert

Op dit moment lijken er geen mensen gewond te zijn geraakt bij de brand in Weert, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Drones zoeken nog wel naar eventuele mensen die zich in het gebied bevinden. Ook helpen de drones bij het in kaart brengen van de brand voor de brandweer. Hoeveel pelotons er nu blussen, weet de woordvoerder nog niet.

Het oefenterrein ligt dicht bij de grens met België en volgens de woordvoerder komen er ook meldingen van overlast uit die richting. Belgische brandweerlieden zijn onderweg om te helpen bij het bestrijden van de brand.

15:47 - Brand op defensieterrein 't Harde kan mogelijk weer oplaaien

De natuurbrand die sinds woensdag woedt op het defensieterrein bij 't Harde in Gelderland is nog niet bedwongen. Her en der zijn zogenoemde hotspots, warme plekken in de grond, die kunnen oplaaien. Bovendien gaat het donderdagavond waarschijnlijk harder waaien, wat het vuur kan aanwakkeren. Een brandweerwoordvoerder noemt die combinatie "een zorgpunt" en zegt dat het sein brand meester daarom nog niet kan worden gegeven.

De brandweer verwacht nog de hele avond, en mogelijk langer, aanwezig te zijn om de hotspots te controleren en waar nodig te blussen. Dat moet voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait. Het gebied waar de brand woedt, is volgens de brandweer wel onder controle. Het vuur is "niet oncontroleerbaar" en slaat niet over. "Het is niet zoals woensdag. Toen was er een niet-overzichtelijke situatie waarbij het heel snel heel hard ging. Dat is nu niet. Maar het is nog zeker niet zo dat we alle voertuigen kunnen terugtrekken", aldus de woordvoerder.

Meerdere omliggende wegen waren afgesloten voor verkeer. De N309 en N795 zijn inmiddels weer toegankelijk. Omwonenden kunnen volgens de veiligheidsregio nog overlast ervaren van brandweervoertuigen en werkzaamheden in de omgeving.

15:30 uur - Brand uitgebroken in duinen tussen Zandvoort en Noordwijk

In de duinen aan de grens van Noord- en Zuid-Holland woedt donderdag ook een grote brand. Die heeft een omvang van ongeveer 800 vierkante meter. Volgens de veiligheidsregio Hollands-Midden trekt de rook richting zee.

De brand woedt in de Amsterdamse Waterleidingduinen, ten westen van het dorp De Zilk. Dat ligt ongeveer tussen Zandvoort en Noordwijk. Het is moeilijk om water naar de plek van de brand te krijgen, daarom gebruikt de brandweer zogeheten vuurzwepen. Dat zijn een soort matten waarmee de grond kan worden omgewoeld om te voorkomen dat het vuur oplaait.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

13:15 uur - Natuurbrand op militair terrein bij Weert

Ook bij Weert is een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio laat weten dat het gaat om een brand bij de Geuzendijk in de Limburgse plaats. De vlammenzee bevindt zich vlak bij Kessel, waar sinds de nacht van woensdag op donderdag al een andere natuurbrand woedt.

Wederom is deze brand ontstaan op een militair oefenterrein. Of het vuur beperkt is tot het oefenterrein bij de Geuzendijk, weet de woordvoerder niet zeker. Het vliegveld Kempen Airport, dat vooral wordt gebruikt voor recreatievluchten, is ontruimd. De rook trekt richting Budel. De veiligheidsregio heeft een NL-Alert afgegeven voor die regio vanwege de rook.