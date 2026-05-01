Natuurbranden nog niet onder controle: vuur laait weer op in Limburg en Gelderland

Vandaag, 16:20

De natuurbranden op militaire oefenterreinen in Limburg en Gelderland zijn nog altijd niet volledig onder controle. Op meerdere plekken laait het vuur opnieuw op, terwijl hulpdiensten met man en macht proberen de branden te blussen.

Tussen Weert en Budel in Limburg is de brand op sommige plekken opnieuw opgelaaid door wind en stijgende temperaturen. Het vuur blijft binnen het eerder getroffen gebied van zo’n 80 hectare. De brandweer bewaakt de randen en verwacht niet dat de brand zich verder uitbreidt. Daarbij krijgt zij ondersteuning van collega’s uit België en Frankrijk. De brand ontstond donderdag op een militair oefenterrein. Of een oefening de oorzaak is, wordt nog onderzocht.

Meerdere vuurhaarden bij ’t Harde

Ook op het militaire oefenterrein bij ’t Harde in Gelderland zijn nog meerdere vuurhaarden actief. De brand woedt daar al enkele dagen en vraagt veel van de hulpdiensten. Helikopters worden ingezet om het vuur sneller onder controle te krijgen. Volgens de veiligheidsregio is er voorlopig voldoende capaciteit om de brand zelf te bestrijden, zonder internationale hulp. Elke twee uur wordt de inzet en voortgang van de bluswerkzaamheden geëvalueerd.

Buitenlandse hulp onderweg

Voor de brand in Gelderland zijn nog geen buitenlandse eenheden ingezet. Wel werd vrijdagochtend bekend dat er Duitse brandweerwagens onderweg zijn en dat Frankrijk hulp heeft aangeboden. Belgische brandweerlieden helpen al bij de brand in Limburg.

Wanneer op beide locaties het sein ‘brand meester’ kan worden gegeven, is nog niet duidelijk.

Door ANP

