Heftige natuurbrand in Kootwijk: deel A1 dicht door rook

Een natuurbrand heeft korte tijd gewoed aan de Nieuw Milligenseweg in Kootwijk. Vanwege de weersomstandigheden schaalden hulpdiensten tijdelijk flink op om het vuur onder controle te krijgen.

Door de brand werd ook de A1 van Amersfoort richting Apeldoorn afgesloten tussen Stroe en afrit Hoenderloo, meldt ANWB Verkeersinformatie. De weg zou rond 16.00 uur weer vrijgegeven worden.

Nablussen

Inmiddels is het sein brandmeester gegeven en is de situatie terug naar. Vier blusvoertuigen zijn nog ter plaatse om na te blussen en het gebied veilig te houden. De overige hulpdiensten zijn teruggekeerd naar hun kazernes.