Brandweerstel Gert en Gerranda over natuurbrand ’t Harde: 'Het leek een oorlogsgebied'

De grote natuurbrand op het militaire terrein bij 't Harde is sinds zaterdagochtend onder controle. Dagenlang rukten hulpdiensten massaal uit om het vuur te bestrijden, dat op meerdere plekken steeds weer oplaaide. De inzet van brandweer en helikopters was onafgebroken. Midden in die strijd stonden Gert en Gerranda uit Hattemerbroek. "Het was iedere keer weer wachten op de pieper."

Het brandweerstel werd deze week meerdere keren samen opgeroepen. Na korte nachten ging de pieper vroeg en zaten ze al snel samen in de brandweerwagen, onderweg naar het vuurgebied. "We zagen alleen maar vlammen, rook en stof", vertelt Gert aan Hart van Nederland. "Het is vergelijkbaar met een oorlogsgebied, alles is zwartgeblakerd", vult Gerranda aan.

Dagenlange diensten

Ze werkten zij aan zij tussen de vuurhaarden, waar het vuur zich onvoorspelbaar kon verspreiden. Hoewel de grootste vlammen inmiddels zijn verdwenen, bleef het gevaar lange tijd aanwezig. Brandweerlieden draaiden dagenlange diensten om de situatie onder controle te krijgen, ook Gert en Gerranda.

Hoe zij de afgelopen dagen hebben beleefd, vertellen ze in de video hierboven.