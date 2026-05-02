Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brandweerstel Gert en Gerranda over natuurbrand ’t Harde: 'Het leek een oorlogsgebied'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:03

Link gekopieerd

De grote natuurbrand op het militaire terrein bij 't Harde is sinds zaterdagochtend onder controle. Dagenlang rukten hulpdiensten massaal uit om het vuur te bestrijden, dat op meerdere plekken steeds weer oplaaide. De inzet van brandweer en helikopters was onafgebroken. Midden in die strijd stonden Gert en Gerranda uit Hattemerbroek. "Het was iedere keer weer wachten op de pieper."

Het brandweerstel werd deze week meerdere keren samen opgeroepen. Na korte nachten ging de pieper vroeg en zaten ze al snel samen in de brandweerwagen, onderweg naar het vuurgebied. "We zagen alleen maar vlammen, rook en stof", vertelt Gert aan Hart van Nederland. "Het is vergelijkbaar met een oorlogsgebied, alles is zwartgeblakerd", vult Gerranda aan.

Dagenlange diensten

Ze werkten zij aan zij tussen de vuurhaarden, waar het vuur zich onvoorspelbaar kon verspreiden. Hoewel de grootste vlammen inmiddels zijn verdwenen, bleef het gevaar lange tijd aanwezig. Brandweerlieden draaiden dagenlange diensten om de situatie onder controle te krijgen, ook Gert en Gerranda.

Hoe zij de afgelopen dagen hebben beleefd, vertellen ze in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.