Defensie stopt deel oefeningen in Gelderland door risico op natuurbrand

De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig volledig met oefeningen in Gelderland waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek worden gebruikt. Dat meldt het krijgsonderdeel dinsdag op sociale media.

De reden is dat het risico op natuurbranden in de provincie Gelderland is verhoogd naar fase 2. De landmacht laat weten de oefeningen pas weer te hervatten als het risico op natuurbranden weer is gedaald naar fase 1.

Wanneer is er sprake van fase 2? Fase 2 wordt door de brandweer afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dat vergroot het risico op natuurbranden, die zich ook nog eens snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn tijdens fase 2 extra alert.

Eerder ging het fout

Eind vorige maand braken meerdere natuurbranden uit tijdens militaire oefeningen in onder meer Gelderland en Noord-Brabant. Daarna gaf het ministerie van Defensie aan te werken aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Die moet nog voor de zomer klaar zijn.

Wil je zien hoe natuurbrand 't Harde Nederland in de greep hield? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.