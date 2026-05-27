Hoogste waarschuwingsfase voor natuurbranden in veel regio's

In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Dat is te zien op een kaart van de brandweer. Woensdagochtend is in 17 van de 25 veiligheidsregio's fase 2 van kracht, het hoogste niveau.

Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en een deel van Zuid-Holland is het natuurbrandrisico niet verhoogd. In die regio's geldt fase 1.

Wanneer is er sprake van fase 2? Fase 2 wordt door de brandweer afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dat vergroot het risico op natuurbranden, die zich ook nog eens snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn tijdens fase 2 extra alert.

Het risico op natuurbranden neemt toe als het langere tijd droog is in de natuur. Bij fase 2 zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert. Ook kunnen bepaalde activiteiten in natuurgebieden worden verboden, zoals barbecueën. In fase 1 zijn natuurbeheerders en de brandweer eveneens voorbereid op een eventuele brand, maar zijn er nog geen extra maatregelen genomen.

Tot dinsdagochtend gold in heel Nederland nog fase 1, maar daarna werd het natuurbrandrisico in steeds meer regio's verhoogd. Defensie maakte dinsdag bekend daarom voorlopig te stoppen met oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek in natuurgebieden.

