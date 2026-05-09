Militairen te paard ontdekken bosbrand bij Austerlitz en voorkomen erger

Militairen hebben zaterdagmiddag een bosbrand ontdekt tijdens een oefening bij Austerlitz in de provincie Utrecht. Ze waarschuwden de brandweer. Volgens de Koninklijke Landmacht is daardoor voorkomen dat de brand van 50 bij 100 meter erger werd.

De militairen zijn reservisten van het Cavalerie Ere-escorte. Met hun paarden begeleiden zij de koninklijke familie bij plechtigheden, zoals Prinsjesdag. Bij het oefenen van een bereden patrouille roken ze brandlucht. Met hun paarden liepen ze door het dichte bos en ontdekten ze waar het vuur was. Vervolgens leidden ze een speciale blusauto "door de dichte begroeiing naar de brand", aldus de landmacht in een bericht op X.

In de afgelopen weken zijn er veel natuurbranden geweest, onder meer bij 't Harde, Weert, Oirschot en Ede. Door regen en lagere temperaturen is het gevaar voor natuurbranden in Utrecht en veel andere delen van het land gezakt naar het laagste niveau.