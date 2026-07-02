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Koning bezoekt Austerlitz in kader van voorbereiding op mogelijke natuurbranden

Beleid

Vandaag, 16:51

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Natuurbranden lijken misschien ver weg, maar ook in Nederland wordt de kans daarop steeds groter. Door langere periodes van droogte neemt het risico op natuurbranden toe, zeker in dorpen die direct aan het bos liggen. In het Utrechtse Austerlitz hebben inwoners daarom zelf een vluchtplan gemaakt.

De inwoners organiseren informatieavonden en oefenen wat ze moeten doen als het vuur dichtbij komt. Koning Willem-Alexander is donderdagochtend in Austerlitz, midden op de Utrechtse Heuvelrug, en spreekt hier met bewoners, brandweerlieden en betrokken organisaties over die aanpak.

Het dorp Austerlitz ligt midden in de bossen en is daarom extra kwetsbaar voor bosbranden bij droogte en hitte. De ongeveer 1850 inwoners weten niet goed wat ze moeten doen bij een natuurbrand. Daarom zijn zij vorig jaar begonnen met een bosbrandgroep. De koning brengt nu een bezoek aan het dorp. De vraag die centraal staat: hoe bereid je een dorp voor op een mogelijke bosbrand? Het antwoord zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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