NL-Alert verstuurd om rook bij grote natuurbrand Limburg

Een NL-Alert is verstuurd vanwege de rookontwikkeling bij de grote natuurbrand in natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg. Mensen ten noorden van de brand krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en uit de buurt van het gebied te blijven, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer is met veel mensen en voertuigen bezig om het vuur te bestrijden. Daarbij krijgen de hulpdiensten ondersteuning van twee Chinook-blushelikopters van Defensie. De helikopters halen water op en vliegen laag over het gebied. Door de droge omstandigheden slaat het vuur snel over van boomtop naar boomtop. Dat maakt de brand lastig te blussen.

Camping ontruimd en verkeer geraakt

Ongeveer driehonderd gasten van camping De Oude Barrier zijn geëvacueerd vanwege de slechte luchtkwaliteit. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd. Rijkswaterstaat heeft een afrit van de A73 afgesloten. De veiligheidsregio roept mensen op weg te blijven uit het gebied en hulpdiensten de ruimte te geven.

Vliegbasis Volkel blijft maandag langer open, zodat de Chinook-helikopters kunnen bijtanken. Volgens de Koninklijke Luchtmacht kan de inzet van de helikopters doorgaan tot zonsondergang.