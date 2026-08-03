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Natuurbrand Limburg nog niet onder controle, Venray schrapt vuurwerkshow

Brand

Vandaag, 21:36

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De grote natuurbrand bij de Rosmolen en de Boschhuizerbergen bij Venray is maandagavond nog altijd niet onder controle. Rond 21.00 uur lijkt de brand zich wel minder snel te verspreiden. Volgens de veiligheidsregio breidt het vuur zich "niet echt meer uit", doordat het vrijwel windstil is geworden. Wel kan de brand nog oplaaien.

In de nacht blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te bestrijden. De drie blushelikopters van Defensie zijn gestopt met vliegen, omdat het in het donker te gevaarlijk is om 7.600 liter water per vlucht nauwkeurig te lossen.

Een eerder verstuurd NL Alert blijft van kracht. De veiligheidsregio roept mensen op uit de rook te blijven, ook al trekt die nu vooral recht omhoog.

Door de natuurbrand zijn onder meer een camping en vier woningen ontruimd. Ongeveer dertig campinggasten brengen de nacht door in een hotel.

Vuurwerkshow kermis gaat niet door

De gevolgen van de brand zijn ook merkbaar in Venray. De vuurwerkshow die dinsdagavond tijdens de jaarlijkse kermis gepland stond, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op nieuwe branden. In plaats daarvan is er een lasershow.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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