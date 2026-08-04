Venray kondigt noodverordening af vanwege grote natuurbrand

Vanwege de grote natuurbrand in de Boschhuizerbergen heeft de burgemeester van Venray een noodverordening afgekondigd. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten de brand veilig kunnen bestrijden en dat inwoners, dieren en hulpverleners niet in gevaar komen, meldt de Veiligheidsregio Limburg Noord.

De noodverordening houdt onder meer in dat mensen aanwijzingen van de politie, brandweer en handhavers moeten opvolgen en niet met drones mogen vliegen in het afgesloten gebied. Verder moeten bewoners in de directe omgeving zoveel mogelijk binnenblijven. Wie het afgesloten gebied verlaat, loopt kans niet meer terug te kunnen.

Het is niet bekend hoe lang de noodverordening van kracht blijft.

Geëvacueerden moeten zelf onderdak regelen

De geëvacueerden die vanwege de natuurbrand in de Boschhuizerbergen in een hotel verbleven, is gevraagd om voor de komende nacht zelf onderdak te regelen. Lukt dat niet, dan zorgt de gemeente Venray voor een oplossing, zegt een woordvoerster. Het is niet bekend om hoeveel mensen dat gaat.

De brand beslaat ongeveer 100 hectare en lijkt zich volgens de Veiligheidsregio Limburg Noord op dit moment niet verder uit te breiden. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle.