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Blushelikopters gooien bijna 900.000 liter water op natuurbrand bij Venray

Brand

Vandaag, 18:48

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De blushelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt boven de natuurbrand bij het Noord-Limburgse Venray. Dat meldt een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht. De twee Chinook-transporthelikopters ondersteunen de brandweer om het vuur onder controle te krijgen.

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De Chinooks werden maandagmiddag voor het eerst ingezet en vlogen door tot het te donker werd. Ook dinsdag blijven de helikopters actief tot de duisternis invalt, zegt de woordvoerder.

Onder de helikopters hangt een zak waarin ongeveer 7.000 liter water past. De toestellen halen het benodigde bluswater uit de Maas.

Water ophalen bemoeilijkt door jetski's en zeilbootjes

Aan het einde van de middag waren daar behoorlijk wat jetski's en zeilbootjes actief, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Daardoor was het voor de blushelikopters soms moeilijk om er water op te halen.

Door ANP

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