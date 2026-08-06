OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Natuurbrand bij Venray opnieuw opgelaaid, brandweer rukt uit

Natuurbrand bij Venray opnieuw opgelaaid, brandweer rukt uit

Brand

Gisteren, 13:12

Link gekopieerd

De natuurbrand in de Boschhuizerbergen bij Venray is donderdag opnieuw opgelaaid. De brandweer heeft direct meerdere eenheden ingezet om te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt. De eerste ploegen zijn inmiddels begonnen met blussen, meldt de veiligheidsregio.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde: "De vlammen zijn daar opnieuw opgelaaid. We doen er nu alles aan om te zorgen dat deze brand niet verder uit kan breiden."

Brand eerder onder controle

Woensdagmiddag leek de situatie nog onder controle. De brandweer bleef het gebied daarna wel nauwlettend in de gaten houden. Woensdagavond en in de nacht is geprobeerd de laatste vuurhaarden te doven en de bodem te koelen, zodat de brand niet opnieuw zou oplaaien.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Minder treinen

De brand heeft ook gevolgen voor het treinverkeer. Arriva hervatte donderdagochtend nog de volledige dienstregeling op het traject tussen Boxmeer en Venlo, zie je in onderstaande video.

Noodverordening nog van kracht na blussen brand Venray
1:14

Noodverordening nog van kracht na blussen brand Venray

Door de nieuwe brandhaard en de inzet van de brandweer rijden er inmiddels opnieuw minder stoptreinen op het traject. Het is niet bekend hoe lang de beperkingen van kracht blijven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray na natuurbrand
Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray na natuurbrand
Natuurbrand in Noord-Limburg na dagenlange bestrijding onder controle
Natuurbrand in Noord-Limburg na dagenlange bestrijding onder controle
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.