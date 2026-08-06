Natuurbrand bij Venray opnieuw opgelaaid, brandweer rukt uit

De natuurbrand in de Boschhuizerbergen bij Venray is donderdag opnieuw opgelaaid. De brandweer heeft direct meerdere eenheden ingezet om te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt. De eerste ploegen zijn inmiddels begonnen met blussen, meldt de veiligheidsregio.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde: "De vlammen zijn daar opnieuw opgelaaid. We doen er nu alles aan om te zorgen dat deze brand niet verder uit kan breiden."

Brand eerder onder controle

Woensdagmiddag leek de situatie nog onder controle. De brandweer bleef het gebied daarna wel nauwlettend in de gaten houden. Woensdagavond en in de nacht is geprobeerd de laatste vuurhaarden te doven en de bodem te koelen, zodat de brand niet opnieuw zou oplaaien.

Minder treinen

De brand heeft ook gevolgen voor het treinverkeer. Arriva hervatte donderdagochtend nog de volledige dienstregeling op het traject tussen Boxmeer en Venlo, zie je in onderstaande video.

1:14 Noodverordening nog van kracht na blussen brand Venray

Door de nieuwe brandhaard en de inzet van de brandweer rijden er inmiddels opnieuw minder stoptreinen op het traject. Het is niet bekend hoe lang de beperkingen van kracht blijven.