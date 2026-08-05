Natuurbrand in Noord-Limburg na dagenlange bestrijding onder controle

De natuurbrand die sinds maandag in het Limburgse gebied Boschhuizerbergen bij Oostrum woedde, is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio woensdagmiddag. Het vuur is nog niet volledig uit. De brandweer blijft daarom nog in het gebied, zodat eventuele oplaaiingen snel ontdekt en gestopt kunnen worden, aldus de veiligheidsregio.

De brand is volgens de veiligheidsregio vanaf de zogeheten stoplijnen onder controle. Er zijn nog hotspots, maar hoeveel dat er precies zijn, is nog onduidelijk. Hotspots zijn kleine brandhaarden die onder invloed van de wind kunnen oplaaien. De veiligheidsregio meldt dat de vraag nu is hoe lang het nablussen nog gaat duren. Het terrein wordt op termijn overgedragen aan het Limburgs Landschap, dat voor een groot deel eigenaar is van Boschhuizenbergen.

De brand wordt niet alleen vanaf de grond geblust, maar ook vanuit de lucht. Meerdere Chinook-helikopters van Defensie hebben de afgelopen dagen zo'n 900.000 liter water gedropt boven de brandhaarden. In de bovenstaande video zie je een van de helikopters in actie.

100 hectare getroffen

Eerder meldde Veiligheidsregio Limburg-Noord dat een gebied van in totaal 100 hectare is getroffen. Maandagmiddag besloeg de brand nog 21 hectare. Door de draaiende wind verspreidde het vuur zich sneller. De brandweer heeft stoplijnen aangelegd om de brand in te dammen.

Maandagmiddag brak de brand uit. Al snel werd er flink opgeschaald en is sindsdien geprobeerd de brand te bestrijden. Ook werd er een NL-Alert uitgegeven om omwonenden te waarschuwen voor de brand en rook. In de nacht van maandag op dinsdag zijn 250 tot 300 brandweermensen ingezet om het vuur te bestrijden. De drie blushelikopters van Defensie moesten 's nachts stoppen met vliegen, omdat het in het donker te gevaarlijk is om 7.600 liter water per vlucht nauwkeurig te lossen.

Het NL-Alert is inmiddels ingetrokken. Mensen kunnen ramen en deuren weer openen en ventilatie aanzetten.

Campinggasten mogen terug

Door de natuurbrand zijn onder meer camping De Oude Barrier en vier woningen ontruimd. Ongeveer driehonderd campinggasten moesten maandag een ander onderkomen zoeken vanwege de rookontwikkeling. Volgens de gemeente mogen de gasten vanaf woensdag gefaseerd terugkeren naar de camping.

Ongeveer dertig campinggasten werden maandagavond opgevangen in Hotel Asteria in Venray. Voor de nacht van dinsdag op woensdag werd hen gevraagd zelf onderdak te regelen.

ProRail meldde woensdagochtend dat er tot zeker woensdagavond 20.00 uur geen treinen rijden tussen Boxmeer en Venray. Daarnaast is ook het traject tussen Boxmeer en Nijmegen buiten dienst vanwege geplande werkzaamheden aan het spoor. Vervoerder Arriva zet op beide trajecten vervangende bussen in.