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Grote duinbrand bij Wassenaar: hoge vlammen en rook van ver te zien

Brand

Vandaag, 15:43

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In de duinen bij Wassenaar in Zuid-Holland is woensdagmiddag een grote brand uitgebroken. Op webcambeelden van de Wassenaarse Slag zijn rookpluimen en hoge vlammen te zien. Uit voorzorg is Fletcher Hotel Duinoord ontruimd, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden. De hotelgasten worden elders opgevangen.

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De brandweer heeft veel materieel en personeel ingezet om het vuur te bestrijden. Een woordvoerder kan nog niet aangeven hoe groot het getroffen gebied precies is. Volgens Veiligheidsregio Haaglanden brak de brand rond 14.45 uur uit.

Volgens een correspondent ter plaatse heeft het vuur zich in korte tijd snel uitgebreid en veroorzaakt het flinke rookontwikkeling, die in de wijde omgeving zichtbaar is.

Later meer.

Door Redactie Hart van Nederland

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