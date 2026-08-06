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Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray na natuurbrand

Brand

Vandaag, 07:00

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Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is donderdagochtend weer op gang gekomen. De verbinding lag enkele dagen stil door de grote natuurbrand in de Boschhuizerbergen bij Venray. Nu de brand onder controle is, rijden de treinen weer.

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Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de natuurbrand onder controle. Hulpdiensten zijn nog volop bezig met nablussen en houden het gebied nauwlettend in de gaten. In de nacht zijn extra controles uitgevoerd nadat het vuur woensdagavond kort weer oplaaide.

Noodverordening blijft van kracht

De spoorlijn tussen Venray en Boxmeer werd de afgelopen dagen gebruikt door de brandweer. Dat is niet langer nodig, waardoor het treinverkeer kon worden hervat.

Voor het gebied gelden voorlopig nog wel beperkingen. De noodverordening blijft donderdagochtend in elk geval tot 10.00 uur van kracht. Mensen krijgen het advies weg te blijven, zodat hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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