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Meer grip op natuurbrand Venray, maar gevaar nog niet geweken

Brand

Vandaag, 06:33

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De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag meer grip gekregen op de grote natuurbrand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray. Volgens de Veiligheidsregio Limburg-Noord is de bestrijding "gegaan zoals we hoopten". De brand blijft binnen de aangelegde stoplijnen, maar is nog niet onder controle.

Woordvoerder Bart Cox van de veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat ze waarschijnlijk nog de hele dag bezig zijn met blussen. "De verwachting is dat we hier nog volop bezig gaan zijn vandaag en dat we voorlopig nog niet klaar zijn", zegt hij.

Stoplijnen

Volgens de veiligheidsregio helpen de stoplijnen om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. "Die stoplijnen zijn een weg, een spoorlijn en twee brede bospaden. Die houden we nat. Daardoor blijven die stoplijnen in tact en blijft de brand ingeperkt in dat gebied", aldus Cox.

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Wel blijft de situatie kwetsbaar. Hoge temperaturen en een veranderende windrichting kunnen het blussen opnieuw bemoeilijken. Voor de brandweerlieden is het daarbij zwaar werk, voegt Cox toe. "Het terrein is vrij ontoegankelijk en het is warm weer. Maar om de zoveel tijd worden de brandweerlieden afgelost, dus dat gaat goed."

Blushelikopters weer de lucht in

Zodra het woensdagochtend licht is, worden de blushelikopters van Defensie opnieuw ingezet. Dinsdagavond keerden de twee Chinook-helikopters terug naar vliegbasis Gilze-Rijen, omdat ze vanwege het beperkte zicht 's nachts niet kunnen vliegen.

De brand woedt sinds maandag. Tot nu toe is ongeveer honderd hectare natuur verloren gegaan.

De brandweer werkt in delen van het gebied extra voorzichtig. Waarom dat is, wordt in bovenstaande video uitgelegd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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