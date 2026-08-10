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Brandweer nog hele week bezig met nablussen na natuurbrand bij Venray

Brand

Vandaag, 14:41

De brandweer is zeker nog de hele week bezig met het nablussen van de natuurbrand in de Boschhuizerbergen, ten oosten van Venray. In het natuurgebied zijn nog smeulende plekken die goed in de gaten worden gehouden, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

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Als ergens opnieuw vuur ontstaat, grijpt de brandweer in. Ook de zogenoemde stoplijnen worden nat gehouden. Die lijnen zijn aangelegd om te voorkomen dat het vuur zich verder kan verspreiden.

Het is nog niet duidelijk of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de natuurbrand. Daar wordt pas een besluit over genomen als het nablussen helemaal klaar is.

Een week geleden kwam de eerste melding van de brand binnen en sindsdien zijn niet alleen brandweermensen aan het werk om het vuur te bedwingen. Ook medewerkers van Stichting het Limburgs Landschap helpen om de kleine en smeulende brandjes te blussen. In de bovenstaande video zie je hoe zij helpen.

Oorzaak mogelijk nooit duidelijk

"De focus ligt nu nog op het nablussen. Pas als het nablussen is afgerond, wordt daar een beslissing over genomen", aldus de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Een woordvoerder liet eerder al weten dat de kans groot is dat de oorzaak van de brand niet meer te achterhalen is.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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