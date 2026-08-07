Hele weekend geen treinen tussen Boxmeer en Venray door natuurbrand

Tussen Boxmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen vanwege werkzaamheden na de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt een woordvoerder van Arriva.

Het treinverkeer lag eerder deze week ook al stil door de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen. De brand was onder controle, maar laaide donderdag weer op.

Werkzaamheden bij het spoor

Daarna meldde Arriva dat het treinverkeer op het traject weer zou stoppen omdat er veel (blus)werkzaamheden plaatsvonden. Daardoor kan het spoorwegbedrijf geen betrouwbare dienstregeling bieden. Er rijden bussen zolang de werkzaamheden duren.

Op bovenstaande video zie je de schade die door de brand is ontstaan.