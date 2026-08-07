OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hele weekend geen treinen tussen Boxmeer en Venray door natuurbrand

Brand

Vandaag, 08:51

Link gekopieerd

Tussen Boxmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen vanwege werkzaamheden na de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt een woordvoerder van Arriva.

Het treinverkeer lag eerder deze week ook al stil door de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen. De brand was onder controle, maar laaide donderdag weer op.

Werkzaamheden bij het spoor

Daarna meldde Arriva dat het treinverkeer op het traject weer zou stoppen omdat er veel (blus)werkzaamheden plaatsvonden. Daardoor kan het spoorwegbedrijf geen betrouwbare dienstregeling bieden. Er rijden bussen zolang de werkzaamheden duren.

Op bovenstaande video zie je de schade die door de brand is ontstaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray na natuurbrand
Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray na natuurbrand
Natuurbrand Venray zorgt ook voor brandlucht in regio Nijmegen
Natuurbrand Venray zorgt ook voor brandlucht in regio Nijmegen
Natuurbrand bij Venray opnieuw opgelaaid, brandweer rukt uit
Natuurbrand bij Venray opnieuw opgelaaid, brandweer rukt uit
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.