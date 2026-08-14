Natuurbrand bij Rhenen onder controle, nablussen nog bezig

De natuurbrand bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht, is onder controle. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Het nablussen van "de laatste smeulende plekken" kan nog enige tijd duren.

De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de Defensieweg. De brand had een omvang van ongeveer 4500 vierkante meter.

Er worden twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet om de natuurbrand te bestrijden. Ook wordt met watertransporteenheden bluswater naar het gebied gebracht.