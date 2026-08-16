Eindelijk regen na weken van droogte, maar valt er genoeg voor de natuur?

Na een lange periode van droogte snakt de natuur naar water. Vanaf dit weekend valt er eindelijk weer regen. Zaterdag vielen er op verschillende plaatsen al buien, maar komende week wordt het volgens weerman Stefan van de Gijze overal nat. Maar of het genoeg zal zijn om het verdorde gras weer groen te laten kleuren, is niet zeker.

In de nacht van zondag op maandag zal de eerste neerslag van deze regenachtige week vallen. Op veel plaatsen wordt meer dan 5 millimeter verwacht. In het zuidwesten zelfs meer dan 10 millimeter. "Dat is daar hard nodig met een neerslagtekort dat in Zeeland op sommige plaatsen al is opgelopen tot meer dan 400 millimeter", zegt de weerman.

Ook daarna blijft het niet droog. "De buien voelen zich echter het meest thuis in de kustprovincies, het warme Noordzeewater van 22 tot 23 graden vormt een goede voedingsbron voor stevige buien. Het is niet ondenkbaar dat in sommige kustprovincies waar meerdere buien overtrekken tot in het volgende week 50 mm of meer regen achterlaten," aldus Stefan.

Gelijkmatige neerslag

De regenzones van komende nacht, dinsdag en woensdag zijn het beste voor de droge natuur omdat de regen dan vrij gelijkmatig valt en ook wat langer kan aanhouden. "Hierdoor kan de harde, droge grond makkelijker regenwater opnemen, dan dat dit het geval zou zijn met zware buien. Die spoelen vaak direct weer het riool en de sloten in. Met behulp van de regen zou het zomaar kunnen dat in het volgende weekend of daarna het gras haar groene kleur langzaam terugkrijgt."

Droogteprobleem niet opgelost

Volgens Joke Bijl, van Staatsbosbeheer is het droogteprobleem voorlopig nog niet opgelost. "Voor de natuur hebben we een hele natte herfst en winter nodig om volgend jaar geen last meer te hebben van deze droogte. Om het watertekort aan te vullen is meer nodig dan een paar buien."

De droogte heeft veel consequenties, ook voor dieren. Poelen vallen droog, maar larven van libellen leven drie jaar onder water voor ze gaan vliegen. "Die larven gaan nu dood. De effecten daarvan zie je pas veel later. Als je naar buiten kijkt zie je al veel gevolgen van de droogte. Eikeltjes vallen al van de bomen en bladeren zijn al bruin. Het is net herfst. Beuken hebben het echt zwaar", aldus Bijl.

Veel extremen

Twee jaar geleden hadden we juist een extreem nat jaar. "We hebben niet veel gemiddelde jaren, veel extremen volgen elkaar op. Het is fijn dat het regent de komende tijd en fijn dat het geleidelijk valt. De grond is te hard om grote hoeveelheden aan te kunnen."

De neerslag is volgens Bijl meer dan welkom, maar om het probleem op te lossen is er een hele natte herfst en winter nodig om de tekorten aan te vullen.