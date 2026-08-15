Buien en onweer luiden koeler weekend in

De hitte neemt dit weekend af. Zaterdag wordt het maximaal 23 graden in het noordwesten en 31 graden in het zuidoosten. Het Nationaal Hitteplan geldt nog voor het oosten en zuidoosten.

In de ochtend kunnen in het westen en noorden enkele buien vallen. Daarbij is ook onweer mogelijk. In de middag is juist in het oosten een bui mogelijk. De wind komt uit het noorden en is in de middag matig tot vrij krachtig.

Zondag bijna overal droog

Zondag is er geregeld ruimte voor de zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Een enkele lichte bui is niet helemaal uitgesloten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden.

Daarmee liggen de temperaturen rond het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. In het zuidoosten kan de regionale hittegolf nog aanhouden zolang de temperatuur daar boven de 25 graden blijft.

Volgende week onder de 25 graden

Volgende week komt de temperatuur in heel Nederland onder de 25 graden uit. In de middag wordt het meestal 20 tot 24 graden. Er is van tijd tot tijd zon, maar soms valt er ook wat regen of een paar buien.

Volgende week komt de temperatuur in heel Nederland onder de 25 graden uit. In de middag wordt het meestal 20 tot 24 graden. Er is van tijd tot tijd zon, maar soms valt er ook wat regen of een paar buien.