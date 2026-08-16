Regen en frissere dagen op komst, mogelijk onweer later deze week

Na een periode met plaknachten en nauwelijks neerslag, koelt het de komende week wat af en krijgen we buien. Mogelijk zelfs met onweer. Dat voorspelt weerman Stefan van der Gijze.

Vandaag is het op de meeste plaatsen droog, met vanmiddag wat aangename warmte. Komende nacht koelt het af en valt er wat regen. Dat gaat nog door tot in de ochtend, maar in de loop van de dag wordt het weer droog.

Na morgen zien we de zon dinsdag niet meer terug en blijft het regenachtig. In de loop van de week komt de zon weer terug en blijft het wisselvallig. Er komt dan misschien onweer.