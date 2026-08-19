OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Noordzee warmer dan ooit: temperatuur van 21,5 graden breekt record

Noordzee warmer dan ooit: temperatuur van 21,5 graden breekt record

Natuur

Vandaag, 16:03

Het water van de Noordzee was afgelopen weekeinde gemiddeld 21,5 graden. De watertemperaturen worden sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was de zee zo warm. Dat komt volgens het KNMI door klimaatverandering en door een hogedrukgebied met veel zon en weinig wind.

De recordtemperatuur werd geregistreerd bij het zogenoemde Lichteiland Goeree. Dat meetplatform staat ongeveer 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland.

In augustus 2018 werd een gemiddelde temperatuur van 21,4 graden op de Noordzee gemeten. Dat was het oude record. Het KNMI verwacht dat het record ook weer zal worden gebroken, omdat de opwarming van de aarde doorgaat "met meer zeespiegelstijging, hitte, droogte en extreme regenval tot gevolg". Het instituut roept op de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Record gebroken

Sinds het begin van het jaar kwam de temperatuur van de Noordzee op 35 dagen boven de 20 graden uit. Daarmee nadert 2026 het record van 2022, toen de grens op 43 dagen werd gepasseerd.

Niet alleen de temperatuur verandert in de Noordzee. Onder het wateroppervlak staat het zeeleven ook door toenemend geluid van scheepvaart en windparken onder druk:

'Hoop dat mensen van de Noordzee gaan houden nu'
1:20

'Hoop dat mensen van de Noordzee gaan houden nu'

Door ANP

Lees ook

Drie gestrande bruinvissen na maanden zorg weer uitgezet in Noordzee
Drie gestrande bruinvissen na maanden zorg weer uitgezet in Noordzee
Meerdere soorten roggen en haaien zwemmen in de Noordzee
Meerdere soorten roggen en haaien zwemmen in de Noordzee
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.