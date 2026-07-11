Drie gestrande bruinvissen na maanden zorg weer uitgezet in Noordzee

Drie bruinvissen die afgelopen voorjaar aanspoelden in Nederland, zwemmen weer in de Noordzee. Maandenlang kregen ze van SOS Dolfijn intensieve zorg. Donderdag waren ze zo goed aangesterkt dat ze weer in de zee werden uitgezet. Dit laat de stichting weten op Facebook.

Roelof en Jantje spoelden begin maart tegelijk aan op Vlieland. Dit was de eerste keer dat twee bruinvissen vanaf dezelfde plek tegelijk werden opgenomen door SOS Dolfijn. Roelof had vermoedelijk verwondingen opgelopen door een aanval van een grijze zeehond en Jantje had last van een schimmelinfectie aan de longen.

Verzwakte bruinvis

Een paar weken na de komst van Roelof en Jantje werd Coco ook opgenomen door SOS Dolfijn. Zij was gestrand op Texel en kampte met een zware longworminfectie. Ook was ze erg verzwakt, waardoor ze niet zelfstandig kon zwemmen. De hele dag door had ze hulp nodig.

"Omdat zij nog extra moest aansterken, bleef zij samen met Roelof en Jantje in het bassin. Deze keuze heeft gelukkig zijn vruchten afgeworpen. Coco werd steeds sterker en bereikte uiteindelijk de conditie die nodig was voor haar terugkeer naar zee", plaatst de stichting op Facebook.

Deze week waren de bruinvissen weer zo goed aangesterkt dat ze terug konden keren naar de Noordzee.

Naast deze drie bruinvissen zijn er in maart nog twee anderen gestrand aan de Nederlandse kust. Hierdoor was het topdrukte bij SOS Dolfijn, zo is te zien in de bovenstaande video.