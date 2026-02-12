Volg Hart van Nederland
Dolfijn die aanspoelde bij Wierum opgevangen: ze kan niet zelfstandig zwemmen

Dieren

Vandaag, 13:04 - Update: 3 uur geleden

De dolfijn die woensdag op een wad bij Wierum in de Waddenzee aanspoelde, is opgevangen door het opvangcentrum van SOS Dolfijn in Anna Paulowna. Hier wordt het zeezoogdier door een team vrijwilligers onderzocht en permanent omhoog gehouden, zodat het blaasgat boven het wateroppervlak blijft.

Door de stranding op het wad heeft de dolfijn spierschade opgelopen. Hierdoor kan het dier niet meer goed zelfstandig zwemmen. Om te voorkomen dat het blaasgat onder water komt, houden vrijwilligers in beschermende pakken de dolfijn permanent omhoog in een speciaal zwembad. Zo kan het dier goed blijven ademen.

Veel mankracht

"Het kost significant meer mankracht dan bij een bruinvis. Dat maakt het een iets ingewikkelder verhaal", laat Jeroen Hoekendijk, woordvoerder van Stichting SOS Dolfijn, weten aan het AD. De vrijwilligers zijn dag en nacht bezig om de benodigde zorg aan de dolfijn te geven. Gelukkig gaat het voorzichter beter met het zeezoogdier.

Door Redactie Hart van Nederland

