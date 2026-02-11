Volg Hart van Nederland
Dolfijn levend aangespoeld op het wad bij Wierum

Dieren

Vandaag, 15:25 - Update: 3 uur geleden

Een dolfijn is eind deze ochtend levend aangespoeld op het wad bij Wierum in de Waddenzee. Door de eb kwam het dier droog te liggen, vlak bij de zeedijk. Hulpverleners bleven bij het dier tot Stichting SOS Dolfijn arriveerde.

Het gaat om een vrouwtje van 195 centimeter. Om uitdroging te voorkomen, werd de dolfijn bedekt met natte dekens. "Lokale hulpverleners, die ervaring hebben met het redden van bruinvissen, hebben eerste hulp aan het dier verleend. Het beestje is door hen gestabiliseerd en toen door onze dolfijnenambulance opgehaald en meengenomen naar een opvang", vertelt SOS Dolfijn aan Hart van Nederland.

Er is aan de buitenkant geen verstrikking of verwonding gezien: "Het dier oogt ook niet mager. Dus onderzoek moet straks uitwijzen hoe het echt gaat en of het een mannetje of vrouwtje is."

Uitzonderlijk

Volgens SOS Dolfijn gaat het om een gewone dolfijn (Delphinus delphis). Gewone dolfijnen zijn geen vaste bewoners van de Noordzee, maar worden af en toe gezien. Het is uitzonderlijk dat een dolfijn zo ver het wad op komt. Een gewone dolfijn kan 165 tot 200 centimeter lang worden, tot 200 kilo wegen en is te herkennen aan een zandloperpatroon op de flanken.

Door Redactie Hart van Nederland

