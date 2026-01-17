Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Witte dolfijn gespot bij Callantsoog, laatste keer was vorige eeuw

Dieren

Vandaag, 16:41 - Update: 46 minuten geleden

Link gekopieerd

Voor de kust van Callantsoog in Noord-Holland is zaterdag een wel heel bijzonder dier gespot: een beloega, ook wel een witte dolfijn. En dat is wel even geleden dat wij deze hebben gezien in onze wateren, want de laatste keer was in 1966. Op sociale media is een video te zien van het witte dier in de zee.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij van Callantsoog meldt dat een strandvisser het dier als eerste zag. Die wist niet goed wat er zwom, waarna de KNRM een kijkje is gaan nemen. Na onderzoek bleek het om de beloega te gaan. SOS Dolfijn spreekt van een hele bijzondere melding. Volgens de organisatie is er geen reden tot paniek: hij is op de verkeerde plek, maar oogt niet ongezond.

Moby Dick

We kennen de dolfijn uit 1966 onder de naam Moby Dick, toen hij de Rijn op zwom richting Bonn in Duitsland. Uiteindelijk is het dier zelfstandig naar de Noordzee gezwommen. Beloega's komen normaal gezien alleen voor in het noordpoolgebied.

Door Jamie van Velzen

Lees ook

Dolfijn gespot in Noordzeekanaal, 'reden tot zorg'
Dolfijn gespot in Noordzeekanaal, 'reden tot zorg'
Dolfijn Zafar dobbert rond in havens IJmuiden: 'Aai hem niet!'
Dolfijn Zafar dobbert rond in havens IJmuiden: 'Aai hem niet!'
Zorgen om gestreepte dolfijn bij Hoek van Holland, dier mogelijk in nood
Zorgen om gestreepte dolfijn bij Hoek van Holland, dier mogelijk in nood

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.