Witte dolfijn gespot bij Callantsoog, laatste keer was vorige eeuw

Voor de kust van Callantsoog in Noord-Holland is zaterdag een wel heel bijzonder dier gespot: een beloega, ook wel een witte dolfijn. En dat is wel even geleden dat wij deze hebben gezien in onze wateren, want de laatste keer was in 1966. Op sociale media is een video te zien van het witte dier in de zee.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij van Callantsoog meldt dat een strandvisser het dier als eerste zag. Die wist niet goed wat er zwom, waarna de KNRM een kijkje is gaan nemen. Na onderzoek bleek het om de beloega te gaan. SOS Dolfijn spreekt van een hele bijzondere melding. Volgens de organisatie is er geen reden tot paniek: hij is op de verkeerde plek, maar oogt niet ongezond.

Moby Dick

We kennen de dolfijn uit 1966 onder de naam Moby Dick, toen hij de Rijn op zwom richting Bonn in Duitsland. Uiteindelijk is het dier zelfstandig naar de Noordzee gezwommen. Beloega's komen normaal gezien alleen voor in het noordpoolgebied.