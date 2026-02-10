Zeldzame beloega voor Nederlandse kust al week niet meer gezien

De witte beloega die half januari voor de kust van Noord-Holland werd waargenomen, lijkt inmiddels te zijn verdwenen. Het dier is al ruim een week niet meer gezien, meldt SOS Dolfijn op Facebook. De walvisachtige leeft normaal gesproken in het Noordpoolgebied.

Tegenover NH Nieuws vertelt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn dat alles erop wijst dat de beloega is vertrokken. "Ik hoop dat hij de weg naar huis heeft gevonden."

De eerste waarneming dateert van 17 januari, toen het dier opdook bij Callantsoog. Een medewerker van de KNRM Callantsoog was aan het vissen op het strand en zag iets opvallends in zee. "Hij zag iets vreemds in het water, dat een omgeslagen bootje kon zijn."

Laatste keer zestig jaar geleden

Dat vreemde object bleek een witte walvis te zijn, een uiterst zeldzame verschijning. De laatste keer dat een beloega in Nederlandse wateren werd gezien, was in 1966. Die walvis kreeg de bijnaam Moby Dick en zwom destijds de Rijn op, die toen zwaar vervuild was. Het dier liep huiduitslag op, maar wist uiteindelijk terug te keren naar zee.

Volgens SOS Dolfijn maakte deze beloega een gezonde indruk. "De laatste keer dat wij hem hadden gezien, zag hij er niet slecht uit", zegt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn tegen de Noord-Hollandse nieuwssite. "Hij was niet mager, had geen verwondingen of verstrikkingen." Waarom het dier toch langere tijd voor de kust bleef hangen, bleef onduidelijk.