Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeldzame beloega voor Nederlandse kust al week niet meer gezien

Dieren

Vandaag, 08:07

Link gekopieerd

De witte beloega die half januari voor de kust van Noord-Holland werd waargenomen, lijkt inmiddels te zijn verdwenen. Het dier is al ruim een week niet meer gezien, meldt SOS Dolfijn op Facebook. De walvisachtige leeft normaal gesproken in het Noordpoolgebied.

Tegenover NH Nieuws vertelt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn dat alles erop wijst dat de beloega is vertrokken. "Ik hoop dat hij de weg naar huis heeft gevonden."

De eerste waarneming dateert van 17 januari, toen het dier opdook bij Callantsoog. Een medewerker van de KNRM Callantsoog was aan het vissen op het strand en zag iets opvallends in zee. "Hij zag iets vreemds in het water, dat een omgeslagen bootje kon zijn."

Laatste keer zestig jaar geleden

Dat vreemde object bleek een witte walvis te zijn, een uiterst zeldzame verschijning. De laatste keer dat een beloega in Nederlandse wateren werd gezien, was in 1966. Die walvis kreeg de bijnaam Moby Dick en zwom destijds de Rijn op, die toen zwaar vervuild was. Het dier liep huiduitslag op, maar wist uiteindelijk terug te keren naar zee.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Volgens SOS Dolfijn maakte deze beloega een gezonde indruk. "De laatste keer dat wij hem hadden gezien, zag hij er niet slecht uit", zegt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn tegen de Noord-Hollandse nieuwssite. "Hij was niet mager, had geen verwondingen of verstrikkingen." Waarom het dier toch langere tijd voor de kust bleef hangen, bleef onduidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Beloega opnieuw gespot voor Nederlandse kust, tientallen mensen nemen kijkje
Beloega opnieuw gespot voor Nederlandse kust, tientallen mensen nemen kijkje
Beloega voor kust Noord-Holland in goede conditie, zorgen om bultrug
Beloega voor kust Noord-Holland in goede conditie, zorgen om bultrug
Witte dolfijn gespot bij Callantsoog, laatste keer was vorige eeuw
Witte dolfijn gespot bij Callantsoog, laatste keer was vorige eeuw
ZIEN: Opnieuw bultrug gespot, dit keer duikt hij op bij Bloemendaal
ZIEN: Opnieuw bultrug gespot, dit keer duikt hij op bij Bloemendaal

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.