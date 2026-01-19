Volg Hart van Nederland
Beloega voor kust Noord-Holland in goede conditie, zorgen om bultrug

Dieren

Vandaag, 10:36 - Update: 4 uur geleden

SOS Dolfijn meldt dat de beloega die dit weekend voor de kust van Noord-Holland te zien was, in goede conditie lijkt te verkeren. Dat baseert de organisatie op observaties die zijn gedaan nadat medewerkers kort het water op gingen met een camera met zoomlens. Zaterdag werd de witte dolfijn voor het eerst waargenomen.

Volgens het kennis- en opvangcentrum oogt het gedrag van de beloega normaal. Ook is te zien dat het dier niet is vermagerd. Wel is op de flank een litteken zichtbaar, maar dat is volgens SOS Dolfijn geen reden tot zorg.

Spotter Jeroen Hoekendijk was razend enthousiast toen hij de Beloega zag:

Beloega-spotters razend enthousiast: 'Stond te gillen als klein meisje'
1:49

Beloega-spotters razend enthousiast: 'Stond te gillen als klein meisje'

Bultrug oogt gehavend

De bultrug die eerder deze maand voor de kust van IJmuiden werd gezien en de afgelopen dagen opnieuw is waargenomen voor de kust van Bloemendaal wordt extra in de gaten gehouden. Volgens SOS Dolfijn oogt het dier op meerdere plekken gehavend.

Hieronder zijn drone beelden te zien van de Bultrug die voor de kust van Bloemendaal zwom:

Bultrug laat zich weer zien voor kust, nu bij Bloemendaal
0:26

Bultrug laat zich weer zien voor kust, nu bij Bloemendaal

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

