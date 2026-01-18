Beloega opnieuw gespot voor Nederlandse kust, tientallen mensen nemen kijkje

Voor de tweede dag op rij is een beloega gespot voor de Nederlandse kust. Dat blijkt uit Waarnemingen.nl. Zaterdag was het dier ook al te zien voor de kust van Callantsoog en Julianadorp (zie bovenstaande video). Uit Waarnemingen.nl blijkt dat het dier zondag opnieuw Strandslag Drooghe Weert in Julianadorp is gespot.

Dat het dier voor de Nederlandse kust is gespot, is erg bijzonder. De witte dolfijn komt hier bijna nooit voor. De laatste keer was in 1966. Op beelden is te zien dat tientallen mensen voor de kust een kijkje zijn gaan nemen. SOS Dolfijn riep zaterdag nieuwsgierige mensen al op om uitsluitend vanaf het strand naar het dier te komen kijken.

Noordpoolgebied

Beloega's komen normaal gezien alleen voor in het noordpoolgebied. Het is daarom ook erg bijzonder dat die in Nederlandse wateren te zien zijn. Het is ruim 60 jaar geleden dat een witte dolfijn in Nederland is gespot. Tot nu. Meerdere spotters zijn onderweg naar de kust om het dier met eigen ogen te kunnen zien, vertellen ze tegen Hart van Nederland.

"We moeten het dier wel in de gaten houden, want de beloega hoort hier niet thuis", zegt Annemarie van den Berg, oud-directeur van SOS Dolfijn, tegen Hart van Nederland. "Het is hier te warm. Het dier dat nu gespot is, ziet er gezond uit. Maar we moeten 'm wel in de gaten houden. Het is afwachten of het dier het overleeft."

Eerder gezien

Zaterdag meldde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij van Callantsoog al dat een strandvisser het dier als eerst zag. Die wist niet goed wat er zwom, waarna de KNRM is uitgevaren. Na onderzoek bleek het om de beloega te gaan. Fotografen, zoals Walter Das, haalden hun hart op:

In 1966 zwom een witte dolfijn de Rijn op. Het dier kreeg de naam Moby Dick, zwom richting Bonn en kreeg veel media-aandacht. Het dier is toen zelfstandig weer naar de Noordzee gezwommen.

Foto: Beloega zaterdag gespot, beelden gemaakt door Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn