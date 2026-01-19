Volg Hart van Nederland
ZIEN: Opnieuw bultrug gespot, dit keer duikt hij op bij Bloemendaal

Dieren

Vandaag, 09:38

Opnieuw is er een bultrug gespot voor de Nederlandse kust, dit keer bij Bloemendaal. Het gaat om hetzelfde dier dat op 10 januari bij IJmuiden werd gezien, zegt mariene bioloog Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn tegen Hart van Nederland. Dat is te herkennen aan de rugvin, die voor elk dier uniek is.

Rond de kerstdagen werd ook een bultrug gespot voor de kust van Egmond aan Zee. Of het om datzelfde dier gaat, is volgens Hoekendijk niet met zekerheid te zeggen.

Het gedrag van de walvis past wel bij wat de laatste jaren vaker wordt waargenomen. "Het is vrij typisch wat we zien met bultruggen voor onze kust, ze blijven hangen. Vaak blijven de dieren enkele dagen in hetzelfde gebied en worden ze later opnieuw gespot."

Kilometer van de kust

De bultrug bij Bloemendaal werd zondag waargenomen na een tip. Een fotograaf zag het dier met het blote oog vanaf ongeveer een kilometer uit de kust en maakte dronebeelden tijdens zonsondergang. Volgens SOS Dolfijn kunnen mensen vanaf de kust rustig kijken, zolang ze het dier niet verstoren en afstand houden. "Dat is het leuke: kijken kan helemaal geen kwaad".

Hoe bijzonder de bultrug ook is, volgens Hoekendijk was de beloega die zondag bij Julianadorp werd gespot nog zeldzamer:

Beloega-spotters razend enthousiast: 'Stond te gillen als klein meisje'
1:49

Beloega-spotters razend enthousiast: 'Stond te gillen als klein meisje'

Door Redactie Hart van Nederland

