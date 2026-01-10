Opnieuw bultrug gezien voor Nederlandse kust, dit keer bij IJmuiden

Zaterdag is bij IJmuiden een bultrug gespot. Dat meldt SOS Dolfijn. Op foto’s die zijn geplaatst op waarneming.nl is te zien hoe de grote walvis langs de kust zwemt.

De bultrug werd gezien terwijl het dier in zuidelijke richting trok. Eerder, rond de kerstdagen, werd ook al een bultrug gezien voor de kust van Egmond aan Zee. Volgens SOS Dolfijn past dat in een patroon dat de laatste jaren vaker wordt gezien.

In september 2024 werd in Nederland de eerste Nationale Walvistelling gehouden. Professionals en dierenliefhebbers gingen toen het water op om te tellen wat zich allemaal in de wateren bij onze kust bevindt. Hieronder zie je wat er zoal te zien was:

1:27 Mee walvissen tellen in de Noordzee: 'Bruinvissen zijn moeilijk te spotten'

Bultruggen komen steeds vaker dicht bij de Nederlandse kust. De organisatie noemt het 'avontuurlijke walvissen' die grote afstanden afleggen en soms onverwacht opduiken.