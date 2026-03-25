Topdrukte bij SOS Dolfijn: deze maand al vijf jonge bruinvissen aangespoeld

Het is topdrukte bij SOS Dolfijn: in korte tijd zijn vijf jonge bruinvissen levend aangespoeld langs de Nederlandse kust. De dieren werden allemaal verzwakt gevonden en hebben intensieve zorg nodig. Woensdagavond spoelde ook op Ameland nog een bruinvis aan. Hoe het met dat dier gaat, is nog onduidelijk. "Het is een hele drukke tijd. Dit is al het derde dier in twee dagen, en nummer vijf in totaal voor de maand maart", zegt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.

Volgens Hoekendijk is het geen toeval dat juist nu zoveel jonge dieren stranden. "Het komt door twee dingen: het stormachtige weer én het moment waarop ze net zonder hun moeder moeten leren overleven. Dit is de overgangsfase. De dieren die net loskomen, komen nu op het strand aan."

De twee mannetjes (Jantje en Roelof) die begin maart op Vlieland werden gevonden, doen het inmiddels goed. "Die gaan als een speer. Ze zwemmen weer zelfstandig en kunnen weer eten."

Met de nieuwste dieren, waaronder Coco van Texel en Geesje in Zeeland, is het nog spannend. "Ze kunnen niet zelf zwemmen en worden daarom 24 uur per dag ondersteund in het water. Ook eten ze nog niet zelfstandig."