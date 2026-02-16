Bruinvis aangespoeld op strand bij Monster, dier later overleden

Op het strand van het Zuid-Hollandse kustdorp Monster is maandagochtend een aangespoelde bruinvis gevonden, meldt de politie Westland. Het dier leefde nog toen hulpdiensten aankwamen, maar is korte tijd later overleden.

Het zoogdier werd ontdekt door een voorbijganger. Wanneer de bruinvis precies is aangespoeld, is niet bekend.

Bruinvissen stranden vaker voor de Nederlandse kust. Afgelopen november werd op het strand van Texel ook een nog levende bruinvis gevonden. Dat dier overleed later in een opvangcentrum van SOS Dolfijn in Anna Paulowna.