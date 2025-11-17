Bruinvis gevonden op strand Texel

Een wandelaar heeft maandag een bruinvis gevonden in de branding op Texel. Het dier dat toen nog in leven was, werd overgebracht naar het opvangcentrum van SOS Dolfijn in Anna Paulowna. Dit meldde het Texelse natuurmuseum Ecomare. Ondanks alle inzet van SOS Dolfijn heeft het dier het uiteindelijk niet overleefd.

Volgens de stichting ging het om een mannetje van zo'n 1,50 meter en zestig kilo. "Het komt niet vaak voor dat we zo’n volwassen dier van dit forse formaat in de opvang krijgen. Uit ervaring weten we dat oudere dieren vaak meer onder hun leden hebben en een stuk lastiger succesvol op te vangen zijn. Morgen zal het dier worden onderzocht aan de Universiteit Utrecht, zodat we kunnen achterhalen wat de oorzaak van de stranding is geweest", vertelt SOS Dolfijn op Facebook.

Snel oververhit

Een bruinvis op het strand heeft altijd een probleem, zegt Ecomare. "Bruinvissen kunnen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zeehonden, niet op de kant overleven. Ze raken snel oververhit." Mensen die een bruinvis vinden, moeten het dier ook niet terugduwen in zee, aldus het museum in De Koog. "Hij zal dan opnieuw aanspoelen." Het beste is om SOS Dolfijn of Ecomare te bellen en het dier nat en koel te houden totdat hulp arriveert.