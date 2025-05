Bruinvis maakt het goed: voor het eerst in jaren niet in nood

SOS Dolfijn heeft dit jaar nog geen enkele bruinvis in nood moeten opvangen, meldt de hulporganisatie voor kleine walvisachtigen. Dat is opmerkelijk, want normaal gesproken is het erg druk tussen januari en april voor het reddingsteam. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 2006 dat het team een rustig 'strandingsseizoen' meemaakte.

Dat deze kleine walvisachtigen het in Europa zwaar hebben door afnemende visstand, vervuiling en verstoring door scheepvaart of recreatie, is onmiskenbaar. Daarom lanceerde Stichting Rugvin op Internationale Walvisdag afgelopen februari een adoptieprogramma voor bruinvissen in de Oosterschelde. Bekijk wat het bijzondere programma inhoudt in bovenstaande video.

Ondertussen is via de website waarneming.nl ook te zien dat er recentelijk minder bruinvissen zijn waargenomen voor de Nederlandse kust. SOS Dolfijn vermoedt dat de bruinvissen door verschillende menselijke verstoringen verder uit de kust zwemmen. Daardoor worden ze minder waargenomen en spoelen ze minder snel aan.

Menselijke verstoringen zijn bijvoorbeeld vervuiling van leefgebied, overbevissing, geluidsoverlast door scheepvaart of door aanleg van windmolenparken. "Bruinvissen zijn gevoelige dieren en ze kampen met verschillende factoren die hun leven beïnvloeden en bemoeilijken", aldus SOS Dolfijn.

ANP