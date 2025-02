Bruinvissen moeten beschermd worden, daarom kun je er nu eentje adopteren

Stichting Rugvin lanceert op Internationale Walvisdag een adoptieprogramma voor bruinvissen in de Oosterschelde. Deze kleinste walvisachtigen van Europa hebben het zwaar door afnemende visstand, vervuiling en verstoring door scheepvaart en recreatie.

Onder de te adopteren bruinvissen zijn exemplaren die vorig jaar vernoemd werden naar tv-presentatrice Loretta Schrijver en 3FM-dj Mart Meijer. Maar ook Granny 007, Wendy of Puzzle Birdy zijn te kiezen. Dankzij het adoptieprogramma kunnen mensen bijdragen aan hun bescherming.

Bescherming is belangrijk om de unieke populatie in Nederland te behouden. "De Oosterschelde is geen paradijs voor bruinvissen," zegt Nicolle van Groningen, voorzitter van Stichting Rugvin. "Ze leven in een afgesloten gebied met steeds minder voedsel. Bovendien hebben ze last van chemische vervuiling en drukte op het water."

Adopteren

De onderzoekers van de stichting benadrukken dat bescherming noodzakelijk is. “De Oosterschelde is een unieke plek om bruinvissen te bestuderen en hun leefomgeving beter te begrijpen. Maar het laat ook zien waar ze in de knel komen,” aldus Van Groningen.

Met het adoptieprogramma kunnen mensen bijdragen aan onderzoek en bescherming van deze dieren. Als je besluit er een te adopteren, krijg je een certificaat.